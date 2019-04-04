Жительница Якутска оставила младенца одного в квартире на четыре дня

Якутск, 4 апреля. Жительница Якутска оставила новорожденного сына одного в квартире на четыре дня, ребенка спасли сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом в четверг сообщает пресс-служба межмуниципального управления министерства внутренних дел России «Якутское».

По имеющимся данным, 3 апреля в полицию поступило сообщение от жителей дома, расположенного по улице Петровского в Якутске, о том, что из соседней квартиры раздается непрерывающийся детский плач​​​.

На место прибыли полицейский и инспектор ПДН, однако не смогли сразу попасть в квартиру, которую пришлось вскрывать.

Стражи порядка обнаружили внутри квартиры лежащего на диване трехмесячного ребенка. Скорая помощь госпитализировала мальчика в инфекционное отделение детского медицинского учреждения. Отмечается, что на теле мальчика присутствовало большое количество пролежней.

«Установлено, что 37-летняя женщина, взяв с собой трехлетнего сына, покинула дом 30 марта. Присмотр за младенцем доверила своему неоднократно судимому 31-летнему брату», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, добавляется, что женщина употребляла спиртные напитки, а ее трехлетний сын сопровождал пьяную мать по разным адресам.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что против жительницы Москвы, оставлявшей своего ребенка без еды, возбудили уголовное дело.