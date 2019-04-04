В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия

Москва, 4 апреля. Австралийский парламент принял законопроект, предусматривающий штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с контентом, содержащим сцены насилия.

Согласно документу, компании должны «в срочном порядке» удалять опасный для пользователей социальных сетей материал. В противном случае им придется заплатить штраф до 10% годового оборота компании, руководителям фирм грозит тюремное заключение на срок до трех лет​​​.

Как пишет Reuters, кроме того, австралийские медиакомпании должны своевременно уведомлять полицию о появлении на своих платформах фотографий и видео, содержащих сцены насилия.

Напомним, в марте в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба. Погибли 50 человек, еще столько же получили ранения. В связи с терактом 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту предъявлены обвинения в убийстве, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.