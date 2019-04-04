Роскачество выявило в упаковках минтая несоответствия по массе

Москва, 4 апреля. Роскачество в ходе проверок минтая в продаже не нашло нарушений по безопасности, однако выявило несоответствия по массе, заявленной на маркировке продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметили специалисты, вся проверенная рыба подтвердила свою безопасность. В исследованных образцах не было токсических элементов: кадмия, свинца, ртути. Эксперты также не нашли следы мышьяка.

Они оценили качество рыбы у 15 торговых марок. Специалисты выяснили, что филе минтая также является безопасным для здоровья аллергиков, не обнаружив в нем гистамина. Кроме того, в проверенной продукции не найдено паразитов, содержание микроорганизмов было нормативным.

При этом на трех упаковках содержание белка не соответствовало фактическим параметрам. Исследователями были зафиксированы расхождения по массе, в продукции под тремя марками оно составило от 30 до 60 грамм.