Уголовный процесс над Гуайдо начался в Венесуэле

Каракас, 4 апреля. Над провозгласившим себя временным главой Венесуэлы лидером оппозиции Хуаном Гуайдо начинается уголовный процесс. Об этом сообщил в прямом эфире телевидения руководитель комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.

Он отметил, что этим делом будут заниматься Верховный суд и генеральный прокурор.

В прошедший вторник Национальное учредительное собрание ратифицировало продолжение судебного процесса против оппозиционера Гуайдо. На следующий день председатель собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что это говорит об отзыве его парламентской неприкосновенности.

«Правосудие примет решение, основываясь на соответствующих доказательствах. У него будет право на защиту», — заверил Серпа.

При этом он пообещал, что Гуайдо «заплатит за все, что он сделал».

Напомним, в Каракасе 21 января 2019 года начались массовые протесты против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуайдо нелегально провозгласил себя временным президентом страны.

Ряд западных государств во главе с Соединенными Штатами заявили о признании Гуайдо. Российская Федерация, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как единственного и легитимного президента. Российская сторона назвала «президентский статус» оппозиционера Гуайдо несуществующим.