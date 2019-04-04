Команда Кусто прибыла в Москву для помощи косаткам из «китовой тюрьмы»

Владивосток, 4 апреля. Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жан-Мишелем Кусто прибыла в Россию для помощи косаткам и белухам из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом рассказал глава общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын.

По его словам, Кусто и другие эксперты прибыли в Москву. Как пишет РИА Новости, в плане делегации — встреча с представителями Минприроды, пресс-конференция, вылет в Приморье. Ранее сообщалось, что 5 апреля запланирована встреча делегации с администрацией Приморского края и 6 апреля — выезд в «китовую тюрьму».

О «китовой тюрьме» общественность узнала осенью 2018 года, когда активисты Greenpeace сообщили о планируемой незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. Члены движения рассказали, что большая часть морских млекопитающих содержится в бухте Средняя. Природоохранная прокуратура выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, занимающихся отловом животных.