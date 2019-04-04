Нетаньяху планирует обсудить с Путиным Сирию и координацию между военными

Тель-Авив, 4 апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить события в Сирии и координацию между военными с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 4 апреля в Москве.

Глава израильского правительства вылетел в Россию. Второй с начала года визит пройдет накануне парламентских выборов в Израиле, на которых Нетаньяху надеется сохранить пост премьер-министра и получить право на формирование нового правительства.

«Я отправляюсь на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудим события в Сирии, а они накапливаются..., регулярную и специальную координацию между нашими армиями, другие вопросы, важные для государства Израиль», — сообщил журналистам перед вылетом глава правительства.

Предыдущая поездка Нетаньяху в Москву состоялась в конце февраля. По ее итогам дипломатические источники сообщили, что стороны работают над конкретизацией и документальной фиксацией механизмов по избеганию взаимных боестолкновений и других инцидентов в Сирии.

Отладка «деконфликтинга» между двумя странами стала особенно актуальной, после крушения самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который при отражении налета израильских ВВС в сентябре минувшего года сбили ПВО Сирии. Российская сторона настаивает, что израильские военные намеренно использовали российский самолет в качестве прикрытия во время атаки на сирийские объекты.

Ранее Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, сообщает Газета.ru. Разговор состоялся по инициативе Тель-Авива. Стороны обсудили контакты между военными, сотрудничество двух стран и ситуацию в ближневосточном регионе.