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Еще три женщины рассказали о неподобающем поведении Байдена

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Еще три женщины рассказали о неподобающем поведении Байдена

Вашингтон, 4 апреля. Еще три женщины заявили о неподобающем поведении со стороны бывшего вице-президент США и возможного кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена.

Ранее его в неподобающем поведении обвинили четыре женщины. В свою очередь политик записал видео и уточнил, что его «неправильно поняли».

Как пишет газета The Washington Post, еще трем женщинам поведение Байдена «доставило дискомфорт». Вейл Кохнерт-Янт вспомнила времена, когда она была стажером в Белом доме. В 2013 году Байден положил руку ей на затылок и прижался своим лбом к ее лбу.

Софи Карасек уточнила, что похожий случай произошел с ней в 2016 году после церемонии вручения премии «Оскар». При разговоре Байден «сжал ее руки» и наклонился так, «чтобы его лоб оказался напротив ее лба».

Третья женщина, Элли Колл, заявила, что во время знакомства экс-вице-президент сжал ее плечи, держа ее «немного слишком долго».

Еще три женщины рассказали о неподобающем поведении Байдена

Автор: Алия Садыкова
Источник: The Washington Post
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