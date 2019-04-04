Уголовный процесс над Гуаидо стартовал в Венесуэле. События дня. ФАН-ТВ

Гуаидо «загремел по уголовке» Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс в отношении главы парламента Хуана Гуаидо. Это стало возможным, когда политик лишился депутатской неприкосновенности. Поводом стали его незаконные действия: в январе Гуаидо самовольно объявил себя президентом республики, а затем, несмотря на запрет суда, отправился в турне по Латинской Америке на общую сумму в 100 тыс. долларов. Там он встретился с лидерами других стран и, похоже, заручился поддержкой Запада, который вновь грозит свергнуть законно избранную власть: на сей раз в лице президента Николаса Мадуро. Он в свою очередь уходить пока не намерен.

Российский мэр под следствием «Единая Россиия» приостановила членство мэра Евпатории Андрея Филонова. Накануне против него возбудили уголовное дело, а самого политика задержали сотрудники ФСБ. Филонова подозревают в махинациях с земельными участками — по версии следствия, ущерб государства составил около 35 млн рублей. Суд в Евпатории решил уволить чиновника после того, как он, по имеющимся сведениям, назначил на одну из муниципальных должностей отца своей жены. В доме Филонова и мэрии прошли обыски, но политик выглядит спокойным и уверяет: после дачи показаний вопросы к нему отпадут. Что ж, это покажет только время.

США рассмотрят новые санкции против РФ Новые санкции не за горами. Американские конгрессмены подготовили новый документ, согласно которому под ограничения могут попасть крупнейшие банки России: речь идет о ВТБ, Сбербанке, Газпромбанке и других организациях. Новый законопроект предполагает запрет на операции с российским госдолгом и любые инвестиции в энергетическую сферу. Вероятные санкции коснутся не только наших сограждан, но и иностранных вкладчиков. Тем не менее инициативу Конгрессу еще лишь предстоит одобрить.