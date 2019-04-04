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8:33 4 Апреля 2019

Уголовный процесс над Гуаидо стартовал в Венесуэле. События дня. ФАН-ТВ

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Гуаидо «загремел по уголовке»

Уголовный процесс над Гуаидо стартовал в Венесуэле. События дня. ФАН-ТВ

Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс в отношении главы парламента Хуана Гуаидо. Это стало возможным, когда политик лишился депутатской неприкосновенности. Поводом стали его незаконные действия: в январе Гуаидо самовольно объявил себя президентом республики, а затем, несмотря на запрет суда, отправился в турне по Латинской Америке на общую сумму в 100 тыс. долларов. Там он встретился с лидерами других стран и, похоже, заручился поддержкой Запада, который вновь грозит свергнуть законно избранную власть: на сей раз в лице президента Николаса Мадуро. Он в свою очередь уходить пока не намерен.

Российский мэр под следствием

Уголовный процесс над Гуаидо стартовал в Венесуэле. События дня. ФАН-ТВ

«Единая Россиия» приостановила членство мэра Евпатории Андрея Филонова. Накануне против него возбудили уголовное дело, а самого политика задержали сотрудники ФСБ. Филонова подозревают в махинациях с земельными участками — по версии следствия, ущерб государства составил около 35 млн рублей. Суд в Евпатории решил уволить чиновника после того, как он, по имеющимся сведениям, назначил на одну из муниципальных должностей отца своей жены. В доме Филонова и мэрии прошли обыски, но политик выглядит спокойным и уверяет: после дачи показаний вопросы к нему отпадут. Что ж, это покажет только время.

США рассмотрят новые санкции против РФ

Уголовный процесс над Гуаидо стартовал в Венесуэле. События дня. ФАН-ТВ

Новые санкции не за горами. Американские конгрессмены подготовили новый документ, согласно которому под ограничения могут попасть крупнейшие банки России: речь идет о ВТБ, Сбербанке, Газпромбанке и других организациях. Новый законопроект предполагает запрет на операции с российским госдолгом и любые инвестиции в энергетическую сферу. Вероятные санкции коснутся не только наших сограждан, но и иностранных вкладчиков. Тем не менее инициативу Конгрессу еще лишь предстоит одобрить.

Лондон просит отсрочить Brexit

Уголовный процесс над Гуаидо стартовал в Венесуэле. События дня. ФАН-ТВ

Британская Палата общин приняла законопроект о новой отсрочке Brexit. С перевесом лишь в один голос 313 депутатов против 312 все-таки выступили за выход из ЕС с заключением сделки. Однако неопределенность по-прежнему сохраняется. Разногласия вызваны в первую очередь границей между двумя Ирландиями, одна из которых — Северная — формально состоит в Великобритании и, в общем-то, не особо хочет покидать европейский рынок. Теперь слово за Брюсселем, который новых отсрочек давать, похоже, не намерен и не видит смысла откладывать неизбежное.