Назван топ-10 самых популярных у иностранцев городов и регионов России

Москва, 4 апреля. На первой строчке рейтинга популярных у иностранных путешественников городов и регионов РФ оказалась российская столица, которую в 2018 году посетили более пяти миллионов гостей. Об этом говорится в сообщении сервиса ТурСтат.

На втором месте расположилась Северная столица, в которой за указанный период побывали 3,9 миллиона иностранцев, тройку замкнула Московская область — свыше двух миллионов человек. Далее по списку идут Краснодарский край и Крым.

По данным ресурса, в топ-10 вошли Приморский край (более 650 тысяч), Казань (346 тысяч), Иркутская область (295 тысяч), Нижегородская область (более 200 тысяч), а также Владимирская область (более 200 тысяч).

Отмечается, что лидерами по темпам роста туристического потока стали Крым, Приморский край и Иркутская область.

Рейтинг составлен по итогам анализа статистических данных въездного туризма в городах и регионах Российской Федерации в 2018 году, а также оценок специалистов.

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