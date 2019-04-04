Москва, 4 апреля. Верить в миф «невидимости» американского истребителя пятого поколения F-35 для российских радаров не стоит, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.

По его словам, эти воздушные судна были спроектированы на компьютере. Создатели самолета хотели, чтобы углы, которые образуются на входе впускных патрубков, крыльев и фюзеляжа, не реагировали на радиолокационное излучение с длинами волн в сантиметровом и миллиметровом диапазоне.

Специалист уточнил, что 99% военных радаров обнаружения и управления огнем отслеживают объекты именно в этом диапазоне. Это касается радаров, расположенных на Земле, на кораблях или на борту самолетов, включая AWACS.

Как пишет «ПолитРоссия», есть другие устройства, имеющие метрические и частично дециметрические волны длиной в десятки метров. Они могут раскрыть летательные аппараты пятого поколения (F-35, F-22, B-2). Как отметил эксперт, технология, способная обнаруживать F-35, имеет некие неудобства и менее развита.

Военный эксперт развеял миф о «невидимости» американского F-35. Он привел в пример российский радар 29Б6 «Контейнер», способный контролировать воздушное пространство на расстоянии до трех тысяч километров. Он потребляет большое количество энергии, также не может быть развернут вблизи границ. Как уточнил эксперт, одна из таких систем стоит в 250 километрах от Москвы. Радар 29Б6 «Контейнер» имеет длину 440 метров, его приемная антенна расположена в 150 километрах к югу и включает в себя пилоны высотой 35 метров, протяженностью более 1,3 километра. Именно этот радар способен найти в небе американские самолеты.

Напомним, Россия продолжает работать над решением проблемы выслеживания самолетов-невидимок. Многоуровневая и интегрированная противовоздушная оборона России может эффективно защищать большие площади воздушного пространства от атак с использованием боевых самолетов четвертого поколения, таких как Super Hornet F/A-18E/F или Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon.

Усовершенствованный российский ЗРК С-400 оснащен системами, предназначенными для обнаружения и отслеживания самолетов-невидимок F-22 и F-35.

В январе 2019 года сообщалось, что Россия укрепила систему радиолокационных станций, которая позволит отслеживать воздушную границу от Прибалтики до Монголии. Новейшая загоризонтная радиолокационная станция 29Б6 «Контейнер» заступила на опытно-боевое дежурство в Ковылкинском районе Республики Мордовия. Станции смогут обнаружить, сопроводить, классифицировать и вовремя перехватить не только баллистические цели или космические объекты, но и крылатые ракеты, самолеты, беспилотники и другие летательные аппараты.

Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер» может зафиксировать массовый взлет гиперзвуковых крылатых ракет или авиации на расстоянии более двух тысяч километров от границ России. Сообщалось, что возможности этой станции позволяют наблюдать воздушные цели далеко за пределами страны. Таким образом, министерство обороны России получило возможность контролировать воздушное пространство над Европой на большую глубину.