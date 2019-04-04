Гуайдо лишили парламенсткой неприкосновенности

Каракас, 4 апреля. Национальное учредительное собрание Венесуэлы отозвало парламентскую неприкосновенность спикера парламента страны Хуана Гуайдо.

По словам председателя Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо, в отношении оппозиционера будет продолжено судебное расследование.

«Большинством из тех, кто находился там [в учредительном собрании — Прим.ФАН], была отозвана парламентская неприкосновенность господина Хуана Гуайдо, и было утверждено разрешение на продолжение судебного расследования», — заявил Кабельо, выступая в эфире венесуэльского телевидения.

Напомним, что Гуайдо нарушил запрет суда на выезд за пределы Венесуэлы, посетив с конца февраля по начало марта Бразилию, Колумбию, Аргентину, Эквадор и Парагвай. Оппозиционер заявил, что не свернет со своего пути. Он подчеркнул, что будет действовать, несмотря на продолжения расследования против него, сообщает «Газета.ru».

По мнению члена Совфеда РФ Владимира Джабарова, Гуайдо провоцирует власти страны взять его под арест, чтобы добиться интервенции в страну. Он считает, что оппозиционер хочет развязать гражданскую войну, а также добиться вторжения в страну других государств.

Отметим, что в конце января в Венесуэле председатель оппозиционно настроенной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Его власть признали США, Канада, а также ряд других государств. Россия, Турция и Китай считают главой государства законно избранного президента страны Николаса Мадуро.