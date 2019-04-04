Американских демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа

Вашингтон, 4 апреля. Глава комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса Штатов Ричард Нил направил в американскую Службу внутренних доходов (СВД) запрос о предоставлении налоговых деклараций главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил телевизионный канал CNN.

Американские журналисты ознакомились с документом, в котором говорится, что демократ-законодатель хочет увидеть данные о налоговых отчислениях за шесть прошлых лет — как самого Трампа, так и восьми связанных с ним фирм и компаний.

Нил объяснил свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли глава Белого дома налоги. Демократ также указал на то, что комитет планирует установить, выполняют ли сотрудники службы данные функции соответствующим образом. Кроме того, он потребовал, чтобы информация была предоставлена через неделю — 10 апреля.

Трамп, комментируя данное требование, отметил, что не собирается предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему фирм до сих пор проводят проверки компетентные органы и ведомства. Поэтому, по его словам, оглашать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Во время предвыборной кампании 2016 года республиканец-миллиардер Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, но так и не сделал этого.

Согласно оценке канала CNN, запрос Нила повлечет за собой начало судебного процесса между представителями комитета и администрацией лидера Штатов.