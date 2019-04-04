В Сирии начали возрождать поголовье верблюдов

Дамаск, 4 апреля. Сирийские власти приступили к возрождению поголовья верблюдов на государственных фермах, за годы войны количество животных сократилось в пять раз.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), за годы войны аграрный сектор в Сирии получил ущерб более чем на 16 млрд долларов. После окончания боевых действий государство вернулось к поддержке отрасли. Одна из четырех государственных верблюжьих ферм Сирии находится в населенном пункте Карахта в провинции Риф-Дамаск.

За годы войны поголовье животных в стране снизилось с 500 до 100 тысяч. Боевики угоняли на продажу и забивали целые стада, сожгли и разграбили все крупные государственные фермы под Пальмирой, Хамой, Алеппо и Дамаском.

Теперь перед руководством предприятия в Карахте стоит задача в ближайшие годы восстановить количество верблюдов.

«Нашей ферме досталось больше остальных, она была полностью разграблена. Это были страшные времена, бандиты заявили мне, что теперь все животные на нашей ферме принадлежат им», — заявил руководящий фермой Мувафак абд Рахим.

По его словам, предприятие не работало три года, но в настоящее время поголовье верблюдов постепенно восстанавливается. Процесс занимает много времени, так как самки верблюдов достигают половой зрелости за 2-2,5 года и вынашивают потомство 13 месяцев. В настоящее время в Карахте содержат 50 верблюдов, для восстановления поголовья до довоенного уровня потребуется еще несколько лет.

В Сирии продолжается послевоенное восстановление, но ряд территории страны остается неподконтрольной законному правительству. В одном из таких районах расположен лагерь для беженцев «Эр-Рукбан», в котором сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. Ранее Газета.ru сообщила, что из лагеря на подконтрольную властям Сирии территорию бежали 360 беженцев.