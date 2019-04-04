ЦИК Украины огласил результаты по итогам обработки 100% бюллетеней

Киев, 4 апреля. Юморист и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одержал победу в первом туре с результатом 30,24% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% граждан. Об этом в четверг говорится на сайте центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней.

Выборы нового лидера страны прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. По официальным данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов избирателей. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

Как сообщала «Газета.Ru», Порошенко ранее заявил, что выборы прошли демократично и свободно, по стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сотрудники самой организации сообщили, что выборы прошли в конкурентных условиях, но миссия зафиксировала случаи, подрывающие доверие к процессу голосования. Штаб бывшего премьер-министра Украины и кандидата в президенты Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах.

Центризбирком Украины заявлял, что не зафиксировал серьезных нарушений во время голосования. Впрочем, по информации министерства внутренних дел, полиция зафиксировала свыше 2,6 тысячи сообщений о нарушениях, в настоящее время возбуждено 61 уголовное дело.