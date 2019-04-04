США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

Вашингтон, 3 апреля. США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений. Об этом в среду рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

По его словам, Вашингтон, прежде всего, хочет засекать пуски гиперзвуковых вооружений. Он выразил надежду, что США смогут размещать на низкой околоземной орбите недорогие сенсоры через три года.

Заместитель руководителя военного ведомства на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам армии Сената Конгресса США добавил, что ВС США планируют полагаться как на обычное, так и ядерное сдерживание.

Ранее в США признали, что контрмер против нового российского оружия нет. В докладе Счетной палаты США говорилось, что Соединенным Штатам не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и Российской Федерации.