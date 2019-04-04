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Обыски проходят в здании министерства здравоохранения Якутии

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Обыски проходят в здании министерства здравоохранения Якутии

Якутия, 4 апреля. Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра. Об этом передает ТАСС со ссылкой на силовое ведомство.

«Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — заявил собеседник агентства.

По его словам, следственные мероприятия никак не связаны с расследованием картельного сговора фармацевтических предприятий республики.

Отметим, что в марте МВД Якутии, региональная прокуратура и УФАС возбудила уголовные дела по факту сговора руководителей коммерческих организаций при заключении госконтрактов на поставку лекарств.

 

Автор: Борис Николаев
Источник: ТАСС
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