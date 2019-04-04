Смертность в России снизилась почти на четверть с 2005 года

Москва, 4 апреля. Смертность в России снизилась на 23% с 2005 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в 2005 году смертность в России составляла 16,1 на 100 тысяч населения. Голикова подчеркнула, что ее удалось снизить на 23%. При этом россияне на 37% реже стали умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, на 54,5% реже погибать в ДТП. Также до 5,1% снизилась младенческая смертность, а от туберкулеза стали умирать в четыре раза реже.

Ранее вице-премьер рассказала, что смертность сельских жителей в РФ на 14% выше, чем городских. По ее словам, селяне живут в среднем на два года меньше городского населения. Чтобы исправить данную ситуацию, а также улучшить их качество жизни, в эксплуатацию были дополнительно введены 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 регионах. Кроме того, на 2020 год запланировано заменить еще 1,2 тысячи пунктов с высокой степенью износа.

Напомним, что по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила более 73 лет. В ведомстве напомнили, что основная задача, которая стоит перед экспертами и властями, добиться повышения продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году. Для этого необходимо понижать смертность младенцев, людей среднего и пожилого возраста. Отметим, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2017 года составила 72,6 лет, сообщает «Газета.ru».

Ранее стало известно, что регионом с самыми высокими показателями продолжительности жизни оказалась Республика Ингушетия. Москва заняла второе место, Дагестан — третье.