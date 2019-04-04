Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Киев, 4 апреля. Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на предложение шоумена Владимира Зеленского провести дебаты не в телестудии, а на киевском стадионе. Соответствующее сообщение глава государства разместил в четверг в сервисе микроблогов Twitter.

Зеленский днем ранее заявил, что принимает вызов действующего президента на дебаты перед вторым туром президентских выборов. Но шоумен потребовал провести встречу на стадионе в Киеве и дал Порошенко 24 часа, чтобы дать ответ.

Депутат от Блока Порошенко Мария Ионова сообщила, что глава государства не станет участвовать в дебатах на стадионе, и встреча возможна только в телестудии. Президент провел голосование по этому вопросу в мессенджере Telegram и согласился на предложение Зеленского.

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — написал Петр Порошенко.

Согласно украинскому законодательству, теледебаты проводятся в прямом эфире между 19 и 22 часами в последнюю пятницу перед днем повторного голосования.

Ранее советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен готовится к дебатам с Порошенко, сообщает Газета.ru. Он назвал шоумена опытным оратором, который способен «расставить все точки на i» .

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.