Подводная дуэль атомных субмарин ТОФ попала на видео

Москва, 4 апреля. Атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» Тихоокеанского флота провели учебную подводную дуэль, передает телеканал «Звезда».

На видеозаписи «сражения» видны действия экипажа подлодки, который выполняет ответную атаку противника, уклоняясь от его торпеды.

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского, подводный крейсер «Александр Невский» занял выгодную позицию и произвел атаку «неприятельской» субмарины. Затем после стрельбы, в целях уклонения от ответной атаки «противника», экипаж субмарины осуществил послезалповое маневрирование.

При этом атомный подводный крейсер «Рязань» в свою очередь совершил контратаку, выполнив маневр уклонения от торпеды.

Ранее что моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море. Они находились у причальной стенки, когда осуществляли пуски. Из-за устройства субмарин моряки длительное время не имели такой возможности, однако российские инженеры решили эту техническую проблему.

Напомним, что Минобороны РФ направило атомные подводные лодки «Ясень» и «Борей» на защиту северных рубежей России. Отметим, что субмарины проекта «Борей» развивают скорость до 29 узлов, могут погружаться на глубину до 400 метров, а также находиться в автономном плавании до 90 суток. Основная особенность подводных лодок «Борей» — малошумность. Инженеры использовали для достижения этой цели звукопоглощающие материалы для облицовки корпусов и гребных винтов.