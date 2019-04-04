Тело Алексея Булдакова отправили в Россию из Монголии

Москва, 4 апреля. Тело российского актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию. Об этом заявили в посольстве РФ журналистам РИА Новости.

«Да, отправили», — сообщил представитель посольства РФ в Монголии.

Напомним, что актер умер в возрасте 68 лет. Он находился на отдыхе с друзьями на Байкале в Бурятии, компания решила заехать на пару дней в Монголию, где Булдаков скончался.

По словам источника Федерального агентства новостей, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Прощание с народным артистом России, по предварительным данным, состоится 7 апреля в Доме кино в Москве.

Российскому зрителю Алексей Булдаков наиболее известен в роли генерала Алексея «Михалыча» Иволгина в фильмах режиссера Александра Рогожкина. ФАН опубликовал топ-15 самых ярких цитат Булдакова в этом образе.