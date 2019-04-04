Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией

Таллин, 4 апреля. Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным. Соответствующую запись политик сделал 3 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

Эдгар Сависаар выступил с заявлением после того, как управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на прошлой неделе сообщило об уничтожении 72 тонн прибалтийской рыбы.

«Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить», — написал экс-мэр Таллина.

Керсти Кальюлайд прибудет в Москву 18 апреля на открытие после реставрации исторического здания посольства Эстонии, сообщает телеканал «360». Эстонская сторона также направила Москве запрос на проведение встречи президентов двух стран.

В среду, 3 апреля в конгресс США был внесен законопроект о новых антироссийских санкциях, сообщает Газета.ru. Инициатива предлагает ввести блокировку активов двух или более крупнейших банков России. Ограничения могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка (ВЭБ), Россельхозбанка и Газпромбанка. В более мягком варианте антироссийских санкций предлагается запрет или ужесточение на открытие счетов в этих организациях.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на сделки с суверенным долгом РФ и на инвестиции в российский энергетический сектор. Авторы инициативы также предлагают отказывать во въезде в США некоторым «высокопоставленным иностранным политическим лицам или олигархам» из России.

Ранее сообщалось, что введенные в отношении России санкции и российские контрмеры приносят пользу стране. В частности, благодаря ним РФ смогла полностью покрыть внутренние потребности в некоторых видах сельскохозяйственной продукции.