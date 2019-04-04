На Украине рассказали, от кого зависит выбор места проведения дебатов

Киев, 4 апреля. Центральная избирательная комиссия Украины примет решение о месте проведения дебатов кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), передает ТАСС.

Так, согласно положению ЦИК страны от 2014 года, дебаты должны проходить в студии национального вещателя. Однако в НОТУ подчеркнули, что окончательное решение принимает ЦИК Украины.

«Если они [ЦИК Украины] примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты», — подчеркнули в НОТУ.

В пресс-службе национального вещателя сообщили, что телекомпания может провести дебаты на стадионе «Олимпийский».

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский заявил, что согласен дебатировать с действующим главой государства Петром Порошенко, в том случае, если дебаты продут на киевском стадионе «Олимпийский». Украинский президент в ответ на предложение Зеленского запустил в телеграм-канале опрос на тему, как украинцы относятся к дебатам на стадионе. Большинство опрошенных заявили, что выступают за встречу соперников в телевизионной студии.

Ранее стало известно, что почти 40% россиян внимательно следят за президентскими выборами на Украине. Так, согласно опросу ВЦИОМ, 54% респондентов слышали о выборах на Украине, 39% опрошенных заявили, что следят за предвыборной гонкой.

Отметим, что первый тур выборов, которые прошли 31 марта, не выявил победителя. Первое место занял Владимир Зеленский, второе — Петр Порошенко. Эти два кандидата сойдутся во втором туре, который пройдет 21 апреля, сообщает «Газета.ru».

Юлия Тимошенко, занявшая на выборах третье место, заявила, что не будет поддерживать ни Порошенко, ни Зеленского. По ее мнению, кандидаты не смогут справиться с современными вызовами, сообщает телеканал «360».