Эксперты рассказали, чего не стоит делать, чтобы получить кредит в банке

Москва, 4 апреля. Эксперты рассказали, чего не следует делать клиентам, чтобы без сложностей получить кредит в банке.

Сбербанк советует перед обращением за кредитом самостоятельно проверить свою кредитную историю на предмет возможных технических ошибок.

«Полезно будет получить свою актуальную кредитную историю и проверить все содержащиеся в ней данные. В случае если они некорректны, нужно обратиться в соответствующее бюро с заявлением об исправлении», — советуют в банке.

Причиной отказа часто стают проблемы при обслуживании взятых ранее кредитов. Даже единичное нарушение обязательств может лишить клиента доступа к кредитным средствам на длительный срок. Поэтому эксперты советуют беречь кредитную историю, а в заявке на кредит указывать достоверную информацию о месте работы и величине доходов, так как банки легко проверят эти данные самостоятельно.

Также препятствием к выдаче кредита может стать наличие нескольких кредитных карт «на всякий случай», отметили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Специалисты банков будут оценивать текущую долговую нагрузку потенциального клиента. Большой кредитный лимит по картам может негативно повлиять на решение, даже если человек фактически не пользуется «кредитками».

Кроме того, специалисты рекомендуют ограничить круг банков для отправления заявки на кредит. В противном случае у кредитной организации могут появиться подозрения, что у потенциального заемщика имеются у финансовые трудности и вернуть долг в установленный срок он не сможет.

Тем, кто рассчитывает получить крупный кредит в банке не стоит пользоваться услугами микрофинансовых организаций. Многие кредиторы даже не рассматривают заявки от клиентов МФО. В Сбербанке отметили, что при финансовых трудностях лучше не брать кредит на погашение долгов, а попробовать договориться о реструктуризации с банком.