Эксперт рассказала, когда роботы частично заменят людей

Москва, 4 апреля. Эксперт ВНИИ труда, кандидат экономических наук Ирина Перова рассказала, когда роботы начнут выполнять половину работы за людей.

По ее словам, в настоящий момент 71% рабочего времени относится к человеческим трудозатратам, 29% работы выполняют роботы. Однако в будущем развитие искусственного интеллекта значительно изменит эти показатели, а также позволит создать 58 млн новых рабочих мест, считает Перова.

Так, к 2025 году трудозатраты людей снизятся до 48%, а работа машин достигнет показателей в 52%, отметила эксперт.

Ранее российские инженеры создали человекообразного робота по имени FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research). Он должен будет отправиться в космос на российском космическом корабле «Федерация» в 2021 году.«Федор» превосходит американские аналоги мелкой моторикой рук, а также умением использовать рабочие инструменты. Кроме того, он стал первым роботом, который может сесть на шпагат.

Отметим, что в феврале в России завершились испытания робота «Алеши», который предназначен для перебора радиоактивных отходов на предприятиях «Росатома». Антропоморфный робот будет опускаться в хранилище. Он сможет разбирать предметы по контейнерам. Андроид будет управляться движениями оператора.

Во Франции специалисты компании Stanley Robotics создали автоматического робота-парковщика. Устройство является плоской колесной платформой. Робот подъезжает к автомобилю, зажимает его колеса и перевозит транспортное средство на свободное парковочное место. Он нужен, чтобы оказывать услуги водителям, которые оставляют автомобили на длительный срок, сообщает телеканал «360».