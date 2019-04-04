Бывший глава Nissan вновь арестован в Японии

Токио, 4 апреля. Токийская прокуратура вновь арестовала бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона в четверг. Об этом сообщает телеканал NHK.

В четверг, 4 апреля около 06​​​.00 по местному времени (00.00 по Москве) представители прокуратуры вновь пришли в квартиру бывшего топ-менеджера и отвезли его в свой офис.

Бывшего главу Nissan подозревают в присвоении средств концерна. По версии следствия, Гон с 2012 года регулярно переводил крупные суммы дилерской компании Suhail Bahwan Automobiles (SBA) в Омане. Деньги топ-менеджер брал из резервного фонда главы автоконцерна. Всего через отделение Nissan на Ближнем Востоке было переведено около 3,5 миллиарда иен (около 31,5 миллиона долларов).

Компанию SBA возглавляет друг Карлоса Гона Сухаил Бахаван, который в 2009 году одолжил экс-главе Nissan три миллиарда иен (около 27 миллионов долларов). По словам Гона, он полностью рассчитался с Бахаваном, но прокуратура считает, что долг был выплачен под видом вознаграждения дилера из средств автоконцерна.

Кроме того, что в 2015 году один из руководителей SBA создал инвестиционную компанию GFI в Ливане и перевел на ее счет несколько миллионов долларов. Около девяти миллионов были перечислены на счет управляемой женой Гона компании. Их позже потратили на покупку яхты за 15 миллионов долларов. Прокуроры также подозревают, что из резервного фонда президента Nissan одному из дилеров в Ливане под видом вознаграждения были переведены 1,7 миллиарда иен (15 миллионов долларов).

Окружной суд Токио отпустил Карлоса Гона под залог в один миллиард иен (около девяти миллионов долларов) в начале марта, сообщает телеканал «360». Топ-менеджера и его «правую руку» Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Гон провел в заключении 107 дней.