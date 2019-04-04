Милонов просит Минтранс проверить цены на безбагажные авиабилеты

Москва, 4 апреля. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой провести проверку обоснованности изменения ценовой политики ряда отечественных авиакомпаний в связи с введением «безбагажного билета».

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ранее ввели безбагажные тарифы, заявив, что это позволит снизить стоимость билетов эконом-класса до 30%.

Милонов в письме министру выразил опасения, что данное решение может быть продиктовано «не заботой о простых людях, а стремлением повысить прибыли».

Милонов также отметил, что сообщения о том, что одно место багажа будет стоить от 40 до 50 евро, «вводит множество людей в состояние отчаяния». Речь идет о семьях с детьми, когда без багажа просто не обойтись.

«В таком случае, для средней многодетной семьи из 5 человек перелет туда-обратно обойдется дополнительно в 400 евро, не считая стоимости самих билетов», — цитирует РИА Новости Милонова.

Депутат попросил Дитриха проверить обоснованность изменения тарифов, а при обнаружении нарушений сообщить о них в ФАС.

В среду Министерство транспорта сообщило, что не будет вводить ограничения на габариты бесплатной ручной клади для авиапассажиров. Как сообщал телеканал «360», в ведомстве объяснили, что на сегодняшний день в авиапарках российских компаний находится огромное количество судов различных модификаций, поэтому определять габариты багажа под каждый из них нецелесообразно.

В Минтрансе добавили, что необходимо следить за ситуацией, чтобы «отдельные перевозчики не злоупотребляли» нормами провоза ручной клади.

Ранее в ведомстве предлагали ограничить размер ручной клади до 115 сантиметров по длине, ширине и высоте для самолетов вместимостью более 98 пассажиров.