Британский парламент принял законопроект о новой отсрочке Brexit

Лондон, 4 апреля. Палата общин британского парламента приняла законопроект, по которому правительство страны должно вновь попросить Европейский союз отсрочить Brexit.

Это решение поддержали 313 депутатов, против высказались 312 парламентариев. Законопроект должна подписать королева Великобритании Елизавета II после одобрения документа Палатой лордов. Они проведут голосование по этому документу в четверг, чтобы он был утвержден до конца недели.

Как только документ вступит в законную силу, британский премьер Тереза Мэй обязана озвучить новый срок выхода Великобритании из ЕС, однако его должен одобрить британский парламент. Только после этого соответствующее предложение будет отправлено на рассмотрение в ЕС.

Отметим, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не станет соглашаться на отсрочку Brexit, в том случае, если британский парламент не придет к соглашению по выходу страны из ЕС, сообщает «Газета.ru».

Ранее стало известно, что британский политик Крис Хитон-Харрис уволился из правительства, не согласившись на продление Brexit. По его словам, на фоне неясности с выходом Британии из ЕС, его работа становится неактуальной, сообщает телеканал «360».

Напомним, что 29 марта британский парламент в очередной раз отверг соглашение с ЕС по Brexit, которое предложила Тереза Мэй. 3 апреля глава правительства, выступая в парламенте, заявила, что хочет осуществить выход страны из Европейского союза 22 мая.