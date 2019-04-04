В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла

Москва, 4 апреля. Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в Кемеровской области.

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Междуреченск. Они произошли в 18.58 по Гринвичу (21.58), сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН.

В настоящий момент нет никакой информации о пострадавших.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло у Курильских островов. Его очаг располагался в 257 километрах к югу от Южно-Курильска на глубине 37 километров.