Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла

134
0 Оставить комментарий

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла

Москва, 4 апреля. Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в Кемеровской области. 

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Междуреченск. Они произошли в 18.58 по Гринвичу (21.58), сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН.

В настоящий момент нет никакой информации о пострадавших.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло у Курильских островов. Его очаг располагался в 257 километрах к югу от Южно-Курильска на глубине 37 километров.

Автор: Борис Николаев
Источник: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров