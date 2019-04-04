Пенс напомнил ФРГ об обязательствах по увеличению расходов на оборону

Вашингтон, 4 апреля. Руководство США напомнило Германии об обязательствах по увеличению военных расходов перед союзниками по НАТО. Соответствующее заявление выступая в среду на приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса конференции в Вашингтоне сделал вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

«Многие страны не выполняют своих обязательств по расходам на оборону, в первую очередь Германия, которая является одной из самых экономически развитых стран Европы», — отметил Пенс.

По словам вице-президента США, Германия отказывается делать «необходимые вложения» в общую оборону.

Кроме того, Пенс предупредил, что для крупнейшей экономики Европы недопустимо продолжать пренебрегать общей обороноспособностью и «игнорировать угрозу российской агрессии».

Европейские страны взяли на себя обязательство в течение 10 лет увеличить военные расходы до 2% ВВП на прошедшем в Уэльсе в 2014 году саммите НАТО. Согласно опубликованной в последнем годовом отчете генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга финансовой статистике, ряд ведущих европейских стран не достигнет установленной планки к 2024 году. Берлин заявляет о готовности увеличить военные расходы лишь до 1,5% ВВП к 2025 году.

Ранее телеканал «360» сообщил, что США потратили более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии Украины и улучшение ее взаимодействия с НАТО. В Вашингтоне также отметили, что положительно относятся к стремлению Киева вступить в блок.