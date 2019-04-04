Почти 40% россиян следят за выборами президента Украины

Москва, 4 апреля. Почти 40% россиян слышали о президентских выборах на Украине и внимательно следят за ними. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 39% респондентов заявили, что внимательно следят за избирательной кампанией на Украине. Большая часть опрошенных (54%) сообщили, что слышали о голосовании в соседней стране, но не следят за ситуацией.

Впервые о выборах узнали в ходе опроса 7% россиян.

Ранее телеканалы «112 Украина» и NewsOne опубликовали на сайте центра «Социальный мониторинг» результаты опроса, согласно которому Зеленский одержит победу во втором туре выборов с результатом 49,4% голосов. 19,8% опрошенных заявили, что отдадут свои голоса 21 апреля действующему президенту. 11,6% респондентов сообщили, что не намерены принимать участие в голосовании.

Ранее стало известно, что занявшая на выборах третье место Юлия Тимошенко приняла решение не поддерживать во втором туре Порошенко и Зеленского. Как сообщал телеканал «360», свое решение она объяснила тем, что, по ее мнению, ни один из кандидатов не сможет справиться с современными вызовами.