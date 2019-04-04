Польский генерал оценил готовность НАТО применить ядерное оружие против России

Варшава, 4 апреля. Запад может применить ядерное оружие против России в случае «агрессии» с ее стороны. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью сайту Wirtualna Polska.

Как рассказал генерал, Соединенные Штаты были готовы применить ядерное оружие, чтобы остановить Красную армию в случае гипотетического полномасштабного конфликта между НАТО и странами Варшавского договора. По словам Скшипчака, подобные планы существуют и сегодня.

Польский генерал добавил, что ни одна европейская страна, в том числе и Польша, не сможет устоять в одиночку против России в случае гипотетического военного конфликта. Скшипчак добавил, что именно эти соображения стали причиной присоединения Польши к Североатлантическому альянсу.

По мнению Скшипчака, в последнее время в НАТО произошло много перемен – организация стала менее сильной и потеряла свою былую эффективность. Также он подверг руководство НАТО критике за недостаточное укрепление восточных рубежей военного блока. Отдельное неудовольствие генерала вызвал слишком долгий процесс принятия решений в НАТО, который в случае гипотетического военного конфликта может привести Североатлантический альянс к катастрофе, пишет «Газета.ру».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что страны-члены НАТО намерены вложить 260 миллионов долларов в строительство военной инфраструктуры для американских войск в Польше.