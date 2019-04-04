Вашингтон, 4 апреля. Администрация президента США Дональда Трампа не оставит попыток убедить Германию изменить свою позицию по проекту «Северный поток — 2», заявил глава отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер.

Выступая на мероприятии в рамках конференции НАТО, Скиннер отметила, что американская сторона понимает доводы Германии, но и приводит свои, которые в корне отличаются.

«Мы предлагаем странам ставить свои национальные интересы на первое место, однако это не означает, что мы не можем пытаться убеждать наших союзников думать иначе о своих интересах или же выстраивать свои интересы в соответствии с общими вызовами», — заявила она.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. США выступают категорически против строительства и неоднократно грозили ввести санкции против проекта, включая его европейских участников.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в интервью Федеральному агентству новостей ранее выразил мнение, что США не оставят своих попыток сорвать строительство газопровода.

«Это не значит, что американцы не могут «задавить» «Северный поток». Они вполне могут это сделать, сформулировав жесткую позицию по этому вопросу на более поздних стадиях, когда этот удар по России будет наиболее чувствительным. То есть когда уже практически все будет построено. Раз уж бить, то в чувствительное время. Оно наступит ближе к завершению», — заявил он.

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в интервью ФАН выразил мнение, что на данному этапе строительства самому проекту угрожает разве что перенос на более поздний срок его ввода в действие.

«Северный поток — 2» не остановить», — заявил Простаков.

Добавим, страны Европы неоднократно высказывались за завершение строительства «Северного потока — 2». В ЕС отмечали, что проект не увеличивает зависимость Брюсселя от Москвы, а напротив, повышает энергетическую безопасность стран Евросоюза.