Грузовой корабль «Прогресс МС-11» полетит к МКС по сверхкороткой схеме

Москва, 4 апреля. Россия отправит грузовой корабль «Прогресс МС-11» к Международной космической станции с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» по сверхкороткой схеме в четверг. Об этом сообщил головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш.

«Старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС-11» запланирован на 4 апреля в 14.01 мск с 31-й площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля с МКС — 4 апреля в 17.25 мск», — говорится в сообщении.

Корабль доставит на МКС около двух тонн грузов, в томе числе продукты, медикаменты, научное оборудование, топливо и прочее.

«Прогресс МС-11» полетит по сверхкороткой схеме, совершив два витка вокруг Земли. Ранее космические корабли отправлялись к космической станции по двухсуточной схеме, совершая 34 витка вокруг планеты, или выполняли шестичасовой полет, делая четыре витка.

Сверхкороткую схему полета грузового корабля «Прогресс МС-09» к МКС впервые удалось реализовать 10 июля 2018. Аппарат долетел до станции чуть более чем за 3,5 часа. Следующий «Прогресс» полетел к станции 16 ноября 2018 года по привычной двухсуточной схеме, так как его впервые после аварии 11 октября 2018 года вывела на орбиту ракета «Союз-ФГ».

Пуски грузовых космических кораблей «Прогресс МС-07» и «Прогресс МС-08» по сверхкороткой схеме в конце 2017-го — начале 2018-го годов были отменены автоматическими системами.

Ранее телеканал «360» сообщил, что к МКС 29 апреля отправится американский космический корабль Starliner. Аппарат должен пристыковаться к станции через сутки после старта и вернуться на землю 7 мая.