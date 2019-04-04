Певица Бритни Спирс попала в психиатрический диспансер

Нью-Йорк, 4 апреля. Певица Бритни Спирс обратилась за помощью к психиатрам. Об этом сообщает американский портал TMZ.

Исполнительница находилась в депрессии из-за проблем со здоровьем у ее отца. В ноябре у Джеймса Спирса произошел разрыв толстого кишечника. Он перенес две операции, а затем возникли осложнения.

Сообщается, что Спирс проведет в психиатрической клинике около 30 дней, она легла туда неделю назад.

Напомним, что Бритни Спирс жаловалась на проблемы с психическим здоровьем после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Пара была жената с 2004 по 2007 год, у них есть двое сыновей.

Как сообщает «Газета.ru», певица не может наладить личную жизнь, поскольку отец запрещает ей выходить замуж. Источники издания Radar Online утверждает, что Джеймс Спирс оформил над дочерью опекунство после 2007 года, когда ее признали недееспособной в результате нервного срыва. С тех пор отец поп-звезды продолжает вести ее дела, а также распоряжается ее состоянием. Он решает любые вопросы, которые связаны с правовым законодательством.

Ранее стало известно, что американская певица Деми Ловато попала в больницу после передозировки героином. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Девушке стало плохо на вечеринке в Западном Голливуде, она потеряла сознание. Как сообщает телеканал «360», медики сделали певице укол налоксона, а затем увезли в больницу. Этот препарат применяется при передозировке опиатами.