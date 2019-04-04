Путин провел второй за неделю телефонный разговор с Нетаньяху

Москва, 4 апреля. Между российским лидером Владимиром Путиным и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху состоялись телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, была достигнута договоренность, что Нетаньяху прибудет в Москву с рабочим визитом 4 апреля.

Песков охарактеризовал предыдущую встречу Путина с Нетаньяху как «быстрые рабочие переговоры», в ходе которых была проведена «сверка часов» по ряду различных вопросов. Кроме того, Москва будет готова обсудить план Израиля по урегулированию в Сирии, если Нетаньяху представит его на переговорах.

Телефонный разговор с Нетаньяху стал у Путина уже вторым на этой неделе; до этого российский президент общался с израильским премьер-министром 1 апреля, обсудив двустороннее сотрудничество, контакты по военной линии, а также обстановку на Ближнем Востоке.

Визит Нетаньяху в Москву состоится за пять дней до проведения в Израиле парламентских выборов, которые пройдут 9 апреля. Согласно предварительным опросам, партия Нетаньяху «Ликуд» получит около тридцати мест в парламент. Это столько же, сколько она контролировала во время предыдущего созыва. Таким образом, Нетаньяху сможет создать коалицию правых партий и остаться на посту премьера еще на один срок.

Прошлая встреча российского и израильского лидеров состоялась в Москве 27 февраля. По ее итогам Путин заявил о возможности создания рабочей группы по Сирии, в которую войдут Россия, Израиль и ряд других государств, включая саму Сирию. Эта группа могла бы заняться вопросами нормализации ситуации в САР после окончательного подавления террористического движения в стране.

Ранее в интервью ФАН политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов заявил, что предложение Нетаньяху следует рассматривать с двух ключевых точек: предстоящие выборы премьер-министра Израиля и вопрос взаимодействия с Ираном.