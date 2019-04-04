Стало известно, когда США окончательно откажутся от российских ракетных двигателей РД-180 

Вашингтон, 4 апреля. Использование США дополнительных российских двигателей РД-180 для запуска военных спутников окончательно прекратится в 2022 году, заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Реймонд сообщил, что Пентагон находится «на пути к тому, чтобы прекратить использование двигателей РД-180 в установленные сроки». Он напомнил, что законом установлено, чтобы Штаты больше не закупали дополнительные двигатели после 2022 финансового года.

При этом он подчеркнул, что запасные варианты на случай, если уложиться в установленные сроки не получится, не рассматриваются.

«Мы уложимся в установленные сроки», — заявил генерал.

Соглашение между РФ и США о поставке 101 двигателя РД-180 было заключено в 1997 году. Договор оценивается в миллиард долларов. В 2014 году Конгресс США ввел запрет на использование данных двигателей, однако в 2015 году отменил его, поскольку стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет США создать не смогут.

Согласно поправке Конгресса к оборонному бюджету, еще 18 двигателей будут закуплены у России до 2022 года. К этому времени Вашингтон рассчитывает создать свой собственный ракетный двигатель.

Штаты на сегодняшний день закупают в России два типа двигателей: РД-180 для ракет-носителей Atlas V и РД-181 для ракет Antares. Двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V поставляет «Энергомаш».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что сегодня создать ракетный двигатель, превосходящий по своим характеристикам РД-180, невозможно. Он подчеркнул, что российские двигатели всегда были и остаются лучшими в мире, о чем свидетельствует статистика.