Самый глубокий бассейн в мире может открыться в Польше

Варшава, 4 апреля. Cтроители планируют до конца года открыть в Польше бассейн глубиной 40 метров.

Сооружение будет вмещать восемь тысяч кубометров воды и предназначаться для тренировки профессиональных аквалангистов. Кроме того, бассейн будет оборудован специальным подводным тоннелем, который заинтересует зрителей, сообщает CNN.

Если открытие состоится, то бассейн станет самым глубоким в мире. Однако в 2020 его потеснит 50-метровый искусственный водоем, который появится в Британии.

Ранее 29-летний американец умер после посещения бассейна, заразившись пожирающей мозг амебой. Мужчина отдохнул в волновом парке серфинга в США, а когда вернулся домой, то пожаловался на сильные головные боли. Кроме того, он не мог внятно разговаривать. Медики выявили у мужчины первичный амебный менингоэнцефалит, возбудителем которого является амеба неглерия Фоулера. Она обитает в теплой грязной воде. Амеба поражает головной мозг человека, пробираясь в него по обонятельному нерву. Заболевание является смертельным в 98% случаев.

После смерти серфингиста бассейн оперативно закрыли. Анализ воды подтвердил наличие бактерии в ней.

Отметим, что британский эксперт Люк Гриффитс рассказал,что плавая в гостиничном бассейне можно заразиться криптоспоридиями и лямблиями. Первые микроорганизмы вызывают заболевания пищеварительного тракта, которые схожи по симптомам с отравлением. При этом выздоровление может занять до трех недель. Лямблии также приводят к диарее и болям в желудке, однако больные поправляются значительно быстрее.