Венесуэла будет получать по 100 контейнеров лекарств в месяц от РФ и КНР

Каракас, 4 апреля. Венесуэла будет ежемесячно получать в среднем 99 контейнеров с медикаментами до конца года благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем. Об этом заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

Поставки медицинских препаратов помогут Венесуэле избежать блокады со стороны США. По словам Альварадо, в стране уже есть большое количество привезенных из России и Китая воздушным путем вакцин.

«Этих медикаментов достаточно, чтобы обеспечить (потребности) системы здравоохранения», — подчеркнул министр в эфире телеканала VTV, отметив, что некоторые закупки Каракаса «остаются заблокированными».

Ранее гендиректор офиса организации «Врачи без границ» в Барселоне и Афинах Марта Каньяс Гарсия рассказа, что ситуация с обеспечением лекарствами в переживающей серьезный экономический и политический кризис Венесуэле становится все хуже.

Политическую и экономическую ситуацию в стране резко обострили начавшиеся в Венесуэле в конце января массовые протесты. На их фоне лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Россия, Китай и ряд других стран поддержали законно избранного главу государства Николаса Мадуро.

США, многие страны Европы и Южной Америки высказались в поддержку Гуайдо, приняв в отношении Каракаса ряд мер экономического и политического характера. По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, у Венесуэлы фактически было украдено порядка 30 миллиардов долларов.

Россия в конце марта привезла в Каракас партию гуманитарной помощи с медицинскими модулями, сообщил телеканал «360». Поставка осуществлялась в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и на основании обращения правительства страны, отметила Мария Захарова.