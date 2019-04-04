Boeing в Эфиопии мог упасть после столкновения с птицей, сообщили СМИ

Вашингтон, 4 апреля. Самолет Boeing-737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на два источника.

По данным источников телеканала, после столкновения оказался поврежден датчик угла атаки лайнера (прибор, который определяет угол крыла относительно горизонтального потока воздуха). В результате этого в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению.

Как сообщалось в минувший понедельник, американская пресса сообщает о разногласиях между экспертами из США и Эфиопии, которые ведут расследование по факту крушения.

По данным The Wall Street Journal, эксперты США недовольны тем, что их эфиопские коллеги допускают задержки при предоставлении данных, полученных при расшифровке черных ящиков разбившегося самолета. В свою очередь, следователи из Эфиопии обвинили американцев в попытке контролировать содержание предварительного доклада о причинах катастрофы.

Представитель компании Boeing опроверг сообщения о том, что некоторые сотрудники корпорации пытаются повлиять на содержание доклада о причинах катастрофы или ускорить его публикацию.

Утром 10 марта самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. При схожих обстоятельствах потерпел крушение самолет этой же модели в Индонезии в ноябре прошлого года.

После этого эксперты выступили с заявлением о небезопасности данных бортов, передавал Infox.ru. Большинство стран мира запретили этим самолетам находиться в своем воздушном пространстве.

Ранее информационное агентство НСН сообщало, что сразу после трагедии в Эфиопии экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич призвал Россию отказаться от полетов на этом типе самолета и назвал систему управления слабым местом Boeing-737.