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Россия

Путин примет участие в открытии всероссийской акции «Вахта памяти — 2019»

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Путин примет участие в открытии всероссийской акции «Вахта памяти — 2019»

Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин в Музее Победы на Поклонной горе в Москве примет участие в торжественном открытии всероссийской акции «Вахта памяти — 2019», сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе посещения Музея Победы глава государства ознакомится с лучшими проектами общественных организаций — участников «Поискового движения России», а также выступит на пленарном заседании перед участниками акции. 

Всероссийская акция «Вахта памяти» продлится до 6 апреля. В рамках акции будут организованы поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, организация выставок, торжественных митингов, патриотических акций. 

Отметим, 27 января на мероприятиях в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда Путин распорядился выделить 150 млн рублей на создание новой экспозиции музея блокады Ленинграда. 

Автор: Олеся Волкова
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