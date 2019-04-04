Глава МИД Венесуэлы проведет переговоры с сирийским коллегой и с Асадом

Каракас, 4 апреля. В Дамаске пройдет встреча министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и его сирийского коллеги Валида Муаллема. Предполагается, что Арреаса также примет сирийский президент Башар Асад.

Арреас сейчас находится в турне по странам Африки и Ближнего Востока. В рамках своего поездки он уже посетил Намибию, Турцию, ЮАР и Ливан. Так, в Ливане венесуэльский министр провел встречу с главой МИД страны Джебраном Басилем, а также главой государства Мишелем Ауном. В ходе беседы Арреас передал своему ливанскому коллеге устное послание президента Венесуэлы Николаса Мадуро о положении дел в стране.

Пресс-конференция с участием Муаллема и Арреаса пройдет в здании министерства иностранных дел Сирии в четверг в 12:30. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в посольстве, также ожидается встреча венесуэльского министра с президентом Башаром Асадом.

Венесуэлу и Сирию объединяют тесные связи. Стоит отметить, что в Венесуэле находится довольно крупная сирийская диаспора – около одного миллиона человек. В Сирии проживают около 15 тысяч венесуэльцев. Кроме того, Сирия стала одной из первых стран, осудивших американское вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Как отметили в министерстве иностранных дел САР, основной причиной современной напряженности в мире является разрушительная политика США и их пренебрежением международным правом.

Кроме того, посол Венесуэлы в Сирии Хосе Григорио Бьеморджи Муззатиз ранее усмотрел параллели между событиями в Сирии в 2011 году и текущим кризисом в Венесуэле.

В январе лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным главой государства». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, а также призвали власти Венесуэлы провести внеочередные президентские выборы. Россия и Китай, а также ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.