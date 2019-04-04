Путин обсудит с президентом Анголы развитие отношений между двумя странами

Москва, 4 апреля. Российский президент Владимир Путин обсудит с главой Анголы Жоау Лоуренсу развитие отношений между двумя странами, политик прибыл в Москву с официальным визитом 2 апреля.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны поднимут вопросы сотрудничества в торгово-экономических и гуманитарных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Встреча лидеров двух стран запланирована на четверг.

Президент Анголы в среду, 3 апреля, встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, а также выступил перед депутатами. По его словам, народы России и Анголы «связывает дружба и солидарность на протяжении долгого времени, несмотря на изменения в мире».

Он напомнил, что страны сотрудничают в различных областях, среди которых банковское дело, использование природных ресурсов, авиация, рыболовство, транспорт. Кроме того, между Россией и Анголой заключены соглашения в области военно-технического сотрудничества, воздушных перевозок, а также борьбы с организованной преступностью и в области правовой помощи.

Эксперт по Южной Африке Александр Зданевич считает, что Ангола заинтересована в российских инвестициях. Он подчеркнул, что визит Жоау Лоуренсу связан с проработкой планов на совместные проекты, которые должны оформиться к Петербургскому экономическому форуму.

Ранее Ангола получила шесть российских истребителей Су-30К. Планируется поставка еще двух машин в конце мая. Министр обороны южноафриканского государства Салвиану де Жезус Сикейра подчеркнул, что между странами всегда были хорошие отношения в сфере военно-технического сотрудничества.