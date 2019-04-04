Порошенко открыл голосование в Telegram по поводу дебатов с Зеленским

Киев, 4 апреля. Президент Украины Петр Порошенко ответил на условия кандидата в президенты Владимира Зеленского относительно дебатов на столичном стадионе НСК «Олимпийский», разместив голосование в своем Telegram-канале.

«Закон «О выборах Президента Украины» определяет, что «Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире». На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?», — написал Порошенко.

Читателям предлагается выбрать два варианта ответа: «Действовал бы законно» и «Нарушил бы закон».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко на дебаты. Однако при этом он выдвинул некоторые требования. В частности, по его словам, дебаты должны пройти «перед народом Украины» в НСК «Олимпийский», который является самым большим стадионом в Киеве.

Кроме того, доступ к съемкам должны получить все телеканалы, а участникам необходимо пройти экспертизу на наличие в крови алкоголя или наркотиков.

Зеленский дал Порошенко 24 часа, чтобы принять решение.

Ответ Зеленского ранее оценил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, «Зеленский дерзко и грамотно поставил Порошенко на место».

Российский сенатор также обратил внимание на то, что Порошенко, по его мнению, отдаст Зеленскому инициативу в предвыборной гонке, если примет условия, а если не примет — «будет выглядеть трусом, вновь, как в 2014-м, уклонившимся от дебатов».

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля, сообщал телеканал «360». В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко.