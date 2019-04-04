Пушков оценил угрозы США выгнать Турцию из НАТО

Москва, 4 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал пустыми угрозами ультиматум, который США выдвинули Турции: исключение из НАТО в ответ на покупку российских систем залпового огня С-400.

Российский сенатор в своем микроблоге в Twitter прокомментировал предложение Вашингтона Анкаре «выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО».

«Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса», — написал Пушков.

При этом сенатор напомнил, что администрация Белого дома «нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой у России С-400. По его словам, российские системы ПВО «представляет серьезную угрозу НАТО и силе этого альянса».

«Турции надо выбрать — хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс», — заявил Пенс.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 млрд долларов. При этом часть сделки будет оплачена турецкой стороной самостоятельно, а часть — с помощью российского кредита.

В понедельник Пентагон опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Вашингтон отказывает Турции в поставке F-35 до тех пор, пока не будет безусловного решения Анкары отказаться от поставок С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что вопрос по С-400 закрыт, и Анкара не будет отказываться от покупки этих систем. Более того, как сообщали «Известия», Эрдоган не исключил, что после закрытия сделки Турция закупит у России С-500.