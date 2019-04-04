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Появились фотографии с места гибели пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»

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Появились фотографии с места гибели пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»

Киев, 4 апреля. В Сети появились фотографии с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным «Ведьма», а также ее сослуживца Александра Милютина.

На снимках запечатлен блиндаж, который был разрушен в результате артиллерийского обстрела. 

«Так выглядит смерть», — сообщает подпись к снимкам в группе «Повернись живым» в Facebook, сообщают РИА Новости.

Яна Червоная служила в составе националистического батальона «Донбасс». Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших Милютина и Червоной. Он назвал «Ведьму» человеком веселого нрава и «защитницей Украины».

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что у нее остались двое маленький детей десяти и восьми лет.

Незадолго до смерти Червоная получила торты от компании Roshen, принадлежащей президенту Украины. Снимки с кондитерскими изделиями она опубликовала на своей странице в Facebook.

Автор: Борис Николаев
Источник: РИА Новости
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