Россия и Венесуэла обсудят соглашение в сфере электроэнергетики

Каракас, 4 апреля. После серии отключений электричества на территории Венесуэлы, Каракас и Москва приступили к обсуждению соглашения в сфере электроэнергетики. Об этом рассказал вице-президент Венесуэлы, министр по планированию Рикардо Менендес.

4-5 апреля в Москве состоится заседание Межправительственной комиссии России и Венесуэлы, где будет поднят вопрос сотрудничества в электроэнергетической сфере. В ходе заседания обе стороны также обсудят вопросы, связанные с сельским хозяйством, нефтью и финансами.

«Другой важной темой обсуждения является тема электричества, этот аспект особенно важен после атак, которые были совершены на систему. И в этом плане мы также намерены в конкретном плане сотрудничать с Россией... Такова повестка, и будем работать во время заседания, чтобы посмотреть, что мы сможем заключить», — сказал Менендес.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце марта два российских самолета с группой военных специалистов РФ прибыли в Каракас. Они проведут консультации с представителями Венесуэлы по вопросу военно-технического сотрудничества. Организация американских государств выступила против отправки российских военных специалистов в Венесуэлу​​​, так как она «не была разрешена Национальной ассамблеей».

В Венесуэле в конце января начались массовые акции протеста, а спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя «исполняющим обязанности президента». США и ряд государств Евросоюза поддержали лидера оппозиции. Конституционный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой Соединенных Штатов». Действующего главу государства поддержали Россия, Китай, Куба, Мексика.