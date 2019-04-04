Пушков оценил реакцию Зеленского на вызов Порошенко

Москва, 4 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил ответ кандидата в президенты Владимира Зеленского на заявление Петра Порошенко, вызвавшего его на дебаты.

«Зеленский дерзко и грамотно поставил Порошенко на место», — написал в своем микроблоге в Twitter сенатор.

По его мнению, Порошенко отдаст Зеленскому инициативу в предвыборной гонке, если примет условия, а если не примет — «будет выглядеть трусом, вновь, как в 2014-м, уклонившимся от дебатов».

«Это лишь подтвердит, что он делает ставку на огромный подлог 21 апреля», - резюмировал Пушков.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко на дебаты. Однако при этом он выдвинул некоторые требования.

По словам лидера первого тура президентских выборов, дебаты должны пройти «перед народом Украины» в НСК «Олимпийский», который является самым большим стадионом в Киеве. Еще одним требованием является то, что все телеканалы должны получить допуск к дебатам, а участники должны пройти экспертизу на наличие в крови алкоголя или наркотиков.

Зеленский дал Порошенко 24 часа, чтобы принять решение.

В воскресенье, 31 марта, состоялись выборы президента Украины. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов, чтобы победить в первом туре. Второй тур запланирован на 21 апреля, в нем будут участвовать Владимир Зеленский и Петр Порошенко, сообщали «Известия».

Во вторник бывший премьер и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что не намерена поддерживать Зеленского во втором туре. По мнению политика, занявшей на выборах третье место, ни Зеленский, ни Порошенко не способны решить проблемы, которые стоят перед Украиной.