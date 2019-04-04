Маршал Хафтар намерен освободить запад Ливии от террористов

Бенгази, 4 апреля. Ливийская национальная армия начнет наступление на западные районы Ливии, чтобы освободить их от террористов. Об этом сообщает пресс-служба главнокомандующего армией фельдмаршала Халифы Хафтара со ссылкой на его заявление.

Отмечается, что фельдмаршал принял решение пойти на этот шаг, несмотря на заключенное ранее соглашение между Хафтаром и главой Президентского совета Ливии Файезом аль-Сарраджем не прибегать к военной эскалации, пока идет работа над завершением переходного процесса при помощи переговоров.

Штаб Хафтара уже опубликовал видео, на котором конвой из бронетехники и пикапов с пулеметами движется по дороге на запад. По предварительной информации, эта колонна техники вышла из Бенгази.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в середине марта Хафтар принял делегации ООН и Африканского союза в штаб-квартире Главного командования в районе Эль-Раджмах к востоку от Бенгази.

Напомним, что сегодня Ливия находится в состоянии двоевластия. За руководство государством борются признанное ООН так называемое «Правительство национального единства» и Палата представителей, которую признает большинство арабских стран.

Ситуация в Ливии обострилась в результате операции НАТО, проведенной в 2011 году.