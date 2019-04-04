Байден отреагировал на обвинения женщин в его адрес в неподобающем поведении

Вашингтон, 4 апреля. Бывший вице-президент США Джо Байден ответил на претензии женщин, обвинивших его в неподобающем поведении в их отношении.

«Я тот, кем я являюсь. Я всегда пытаюсь найти точки соприкосновения с людьми, это то, что я считаю своей обязанностью, приободрить их, пожать руку, взять за плечи, сказать: «Ты можешь»! И это касается и мужчин и женщин, молодых и в возрасте. Я знаю безэмоциональных, холодных политиков. Но я не такой, я тот, кем я являюсь», — заявил политик, являющийся возможным кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Политик пообещал быть более внимательным «к уважению личного пространства в будущем».

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts — Joe Biden (@JoeBiden) April 3, 2019

Напомним, о неподобающем поведении члена Демократической партии рассказала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес. По ее словам, в 2014 году политик в ходе публичного мероприятия приблизился к женщине сзади, а затем поцеловал ее в голову. В интервью ресурсу The Cut Флорес назвала инцидент крайне неловким.

Комментируя заявления Флорес, Байден подчеркнул, что «ни единого раза не вел себя неуместно». При этом он отметил, что иначе запомнил события того дня.

Во вторник последовали обвинения в неподобающем поведении и от других женщин. Бывший помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что Байден в 2009 году неподобающем образом прикоснулся к ней и «потерся с ней носами».

Как сообщал New York Times, одну из жалоб выдвинула 22-летняя Кейтлин Карусо. По ее словам, когда ей было 19 лет, Байден положил руку на ее бедро на мероприятии, посвященном борьбе с сексуальным насилием.

Отметим, 76-летний Байден считается одним из наиболее популярных кандидатов от демократов, среди тех, кто мог бы принять участие в выборах 2020 года. Официальных заявлений на этот счет политик пока не делал.