Опубликовано видео задержание мэра Евпатории Филонова

Симферополь, 4 апреля. Крымское управление ФСБ опубликовало видео задержания мэра Евпатории Андрея Филонова.

Градоначальника задержали в среду, его подозревают в махинациях с земельными участками. По версии следствия, государству был нанесен ущерб в размере 35 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос об избрании Филонову меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На видеозаписи чиновника в наручниках сажают в микроавтобус. В конце видео Филонова привозят в главное здание крымского управления ФСБ в Симферополе, передает РИА Новости.

Отметим, что 2 апреля Евпаторийский суд постановил расторгнуть контракт с мэром Евпатории из-за конфликта градоначальника с одним из муниципальных предприятий. Андрей Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года. Чиновник женат, у него трое сыновей и дочь.

Ранее сотрудники СК РФ и ФБС задержали мэра Камызяка Дмитрия Васильева при получении взятки. По версии следствия, чиновник вместе с главой Камызякского района Астраханской области Василием Сухоруковым потребовали от директора фирмы взятку в размере 1,8 млн рублей за обеспечении победы на аукционах.

Как сообщает телеканал «360», 22 марта следователи задержали замглавы администрации Майкопа Михаила Галушко. Его поместили в следственный изолятор за получение взятки в размере 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).